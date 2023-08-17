Прекращение обучения на русском языке в Эстонии противоречит международному праву. Об этом говорится в заявлении спецдокладчиков ООН. Ранее правительство республики приняло решение отклонить ходатайства четырех таллиннских гимназий о сохранении обучения на русском. Таллинн заявил, что в упор не видит реальных препятствий для преподавания на эстонском. В Москве расценили данное решение как еще одно доказательство нежелания эстонских властей считаться с правами русскоязычного населения - крупнейшего национального меньшинства в Эстонии.

