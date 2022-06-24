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ООН урежет голодающим продовольственные пайки
О сокращении объема своих продовольственных пайков наполовину объявила Всемирная продовольственная программа. Глава этой структуры ООН указывает, что данное душераздирающее решение было принято из-за дефицита ресурсов. Уже в ближайшие дни полегчавшие вдвое пайки начнут получать в Эфиопии, Кении, Судане и Уганде.
Продовольственный кризис
Более того, в ООН вскоре ожидают резкого ухудшения продовольственной ситуации в Восточной Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Международное сообщество помочь деньгами голодающим совсем не спешит. Эту завтрашнюю проблему, с учетом ее масштабов, никаким сокращением рационов не решить. Придется искать специалистов, способных накормить толпу пятью хлебами.
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