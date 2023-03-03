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ООН: в будущем году в мире соберут на 1,7 % меньше зерна
Миру грозит глобальный продовольственный кризис, а Запад с легкостью нарушает собственные обещания по обеспечению зерновой сделки,срок действия которой истекает 18 марта. Переговоры о ее продлении зашли в тупик. В МИД России заявляют, что условия Москвы по экспорту зерна и удобрений не соблюдаются. Реализуется только вывоз продовольствия из Украины,при этом его львиная доля идет по демпинговым ценам в Евросоюз, а не в беднейшие государства. Сама же Украина рискует остаться без хлеба - в будущем сезоне ожидается снижение урожая зерна почти на 27,5 %.
По прогнозам ООН, суммарный урожай по зерновым будет 2 млрд 765 млн тонн - это на 1,7 % ниже уровня прошлого года. Снижение связано с неурожаем кукурузы в Аргентине и риса в Китае.
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