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ООН: В мире становится все больше голодающих

Число заболевших COVID-19 превысило отметку в 30 млн человек

Тем временем в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 30 млн человек. Только за неделю прибавилось 2 млн заболевших. Больше всего больных коронавирусом по-прежнему в США, за ними идут Индия и Бразилия.

Новый антирекорд установлен в Чехии. Там впервые с начала пандемии за сутки выявлено 3 тыс. новых случаев заражения.

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