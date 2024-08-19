ООН: в секторе Газа растет число детей, страдающих от острого недоедания

В секторе Газа растет число детей, страдающих от острого недоедания. По сравнению с июнем их число увеличилось на 50%, пишет БЕЛТА.



В настоящее время в анклаве от голода страдают более 650 палестинских детей.



Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) также сообщает, что около 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести или находятся под завалами разрушенных зданий в секторе Газа. Почти 11 тыс. человек вынуждены были эвакуироваться из 24 жилых кварталов, охватывающих 18 кв.км на юге Хан-Юниса и севере Рафаха после приказа израильских военных, сообщает ООН.



Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года представителей ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию - почти 1,2 тыс. человек были убиты и еще 250 взяты в заложники. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по региону, после чего начал наземную операцию в анклаве. Боевые действия привели к перемещению более 80% населения Газы, причинили обширный ущерб и спровоцировали гуманитарный кризис. По последним данным Минздрава Палестины, с начала палестино-израильского конфликта были убиты более 39 тыс. человек и более 91 тыс. пострадали.