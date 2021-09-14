ООН выделит на помощь Афганистану $1,2 млрд

ООН выделит на помощь Афганистану более $1,2 млрд. Решение принято на международной конференции в Женеве. Средства пойдут на закупку гуманитарной помощи и финансирование проектов по развитию. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, назвав итоги конференции свидетельством "большой щедрости" участников.



При этом национальные золотовалютные резервы Афганистана остаются замороженными на счетах западных банков, приостановлено финансирование проектов в исламской республике.