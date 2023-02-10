ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ООН выразила главе Минобороны Украины обеспокоенность обращением с российскими пленными

ООН выразила главе Минобороны Украины обеспокоенность обращением с российскими пленными

ООН выразила министру обороны Украины свою обеспокоенность обращением Киева с российскими военнопленными, заявила РИА Новости пресс-секретарь УВКПЧ.

Фото: БелТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все