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ООН высказалась против использования кассетных боеприпасов
ООН выступила против использования кассетных боеприпасов. Представитель организации Фархан Хак прокомментировал удар ВСУ по Лисичанску. Подчеркнув, что Всемирная организация выступает против использования кассетных боеприпасов в качестве оружия, где бы то ни было. По последним данным, число жертв после вчерашнего удара ВСУ по автобусу в Лисичанске с применением боеприпасов кассетного типа возросло до трех.
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