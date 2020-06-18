ООН зафиксировала рекордное число беженцев в мире

Организация Объединенных Наций зафиксировала рекордное количество беженцев во всем мире. Их почти 80 миллионов. Это число стало новым рекордом в почти 70-летней истории Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В конце прошлого года около 1 % населения планеты вынужденно бросали родину из-за войн, насилия или иных конфликтов. Новые волны переселений наблюдают в Демократической Республике Конго, Сирии и Йемене. Пандемия COVID-19 и связанная с этим бедность вероятно еще больше подтолкнут к бегству в Европу, отмечают представители ООН.