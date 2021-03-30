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ООН запросит $10 млрд для оказания помощи населению Сирии
ООН планирует запросить 10 миллиардов долларов для оказания помощи населению Сирии. На пятой Брюссельской конференции организация планирует призвать участников выделить финансовую помощь для сирийцев и стран, принимающих беженцев. Заместитель госсекретаря ООН по гуманитарным вопросам заявил, что сейчас в Сирии наблюдается резкое снижение уровня жизни, экономический спад и COVID-19 приводят к еще более серьезным проблемам: голоду и болезням. С начала вооруженного конфликта в стране прошло уже 10 лет.
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