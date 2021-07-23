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ООН: засуха за полвека стала причиной 650 тыс. смертей
Засуха за полвека убила больше людей, чем любое другое стихийное бедствие, заявили в ООН. По данным Всемирной метеорологической организации, в период с 1970 по 2019 годы засуха стала причиной 650 тысяч смертей. Еще более 577 тысяч жителей планеты умерли в результате штормов. Наводнения привели к гибели 58 тысяч человек. Также специалисты подсчитали и примерную сумму экономического ущерба, который вызван катастрофами. Выяснилось, что в первую десятку вошли штормы - ущерб составил $ 521 млрд и наводнения - $ 115 млрд. Бедствия, имеющие отношение к климату, погоде и воде, стали причиной 45 % всех смертей и 74 % суммарного экономического ущерба, связанного с катастрофами.
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