Опасения оправданы: почему болгары не хотят видеть самолеты США на своей авиабазе

Свою волю высказывают в Болгарии. Мирный протест против военной помощи США прошел в городке Безмер. Люди возмущены и шокированы решением Софии разрешить американским ВВС временно разместить самолёты-заправщики на местной авиабазе. "Это не наша война", - заявили участники акции.

"Происходящее вызывает глубокую тревогу, и Румен Радев поступает неправильно. Он лжет болгарскому народу. Он давал людям надежду, а теперь изменил позицию. Чем мы обязаны американцам? Когда они нам помогали? Что бы они делали, если бы мы их не поддерживали? Они нас используют. Они вообще знают, где находится Болгария? Я крайне возмущена", - не скрывает недовольства жительница страны.

Опасения граждан вполне оправданны. Иран напрямую предупредил Болгарию, что страна не должна превратиться в плацдарм для операций против Тегерана. Однако в Софии и Вашингтоне настаивают: размещение американских военных самолетов в Болгарии носит оборонительный характер и не связано с военными операциями на Ближнем Востоке.