Опасения по Brexit. Седьмой раунд переговоров оказался неудачным

Главный в ЕС по Brexit Мишель Барнье считает, что Британия не сможет заключить соглашение о продолжении отношений с Евросоюзом. Сейчас Объединенное Королевство находится в переходном периоде. Он завершится 31 декабря. К этому моменту соглашение уже должно вступить в силу - после подписания и ратификации.