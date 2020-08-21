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Опасения по Brexit. Седьмой раунд переговоров оказался неудачным

Главный в ЕС по Brexit Мишель Барнье считает, что Британия не сможет заключить соглашение о продолжении отношений с Евросоюзом. Сейчас Объединенное Королевство находится в переходном периоде. Он завершится 31 декабря. К этому моменту соглашение уже должно вступить в силу - после подписания и ратификации.

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