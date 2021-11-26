Опасная мутация коронавируса - ВОЗ собирает экстренное заседание

Мир продолжает накрывать очередная волна пандемии. В Бремене на фоне постоянного роста новых случаев ввели строгие меры для посетителей рождественской ярмарки. Посещать их смогут лишь привитые люди.

В Словакии из-за вспышки заболеваемости решили ввести двухнедельный национальный локдаун. Покидать свои дома люди смогут только ради похода на работу или в школу, а также в магазин или аптеку.

