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Опасная мутация коронавируса - ВОЗ собирает экстренное заседание
Всемирная организация собирает экстренное заседание. Причина - опасная мутация коронавируса. Первые случаи заражения так называемым штаммом Б зафиксировали в ЮАР, Гонконге и Ботсване.
Мир продолжает накрывать очередная волна пандемии. В Бремене на фоне постоянного роста новых случаев ввели строгие меры для посетителей рождественской ярмарки. Посещать их смогут лишь привитые люди.
В Словакии из-за вспышки заболеваемости решили ввести двухнедельный национальный локдаун. Покидать свои дома люди смогут только ради похода на работу или в школу, а также в магазин или аптеку.
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