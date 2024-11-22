ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииРегионыПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Опасный трюк: Каскадер прошел по канату между Эмиратскими башнями в Дубае

Трехкратный чемпион мира по стропохождению каскадер Яан Русе прошел по 100-метровому канату на высоте 224 метра между Эмиратскими башнями в Дубае. Прогулку над бездной он сопроводил трюками и даже умудрился лечь на канат.

Опасную прогулку Русе устроил на свое 33-летие. Спустившись на землю, он отметил: "Гораздо лучше стоять на устойчивой поверхности, чем на тросе, который толщиной всего с палец". 

ОАЭ

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все