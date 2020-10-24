Опасное загрязнение воздуха в Индии

Смог в Нью-дели. Город окутал густой туман. Причина - природные пожары. В пригороде столицы Индии за последние дни было 2 тысячи 800 поджогов сухой травы. По прогнозам, в ближайшее время экологическая ситуация будет ухудшаться. Врачи рекомендуют людям воздержаться от длительных прогулок.



