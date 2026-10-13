Опасные игры: Литва стянула к границе в районе Гродно более тысячи радикалов и добровольцев

Очередную милитаристскую акцию у наших границ разворачивает Литва. Учения начались сразу в двух районах рядом с Гродно.



Самое интересное, что в подготовке участвуют более тысячи бойцов добровольческих сил и членов радикального Союза стрелков Литвы. Их готовят их по программе диверсантов. Учения проводят на улицах городов и на гражданских объектах.



Добровольцев обучают организовывать засады, вести скрытую разведку и превращать жилые кварталы в огневые точки.