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Опасные игры: Литва стянула к границе в районе Гродно более тысячи радикалов и добровольцев

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Очередную милитаристскую акцию у наших границ разворачивает Литва. Учения начались сразу в двух районах рядом с Гродно.

Самое интересное, что в подготовке участвуют более тысячи бойцов добровольческих сил и членов радикального Союза стрелков Литвы. Их готовят их по программе диверсантов. Учения проводят на улицах городов и на гражданских объектах.

Добровольцев обучают организовывать засады, вести скрытую разведку и превращать жилые кварталы в огневые точки.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Литваграница

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