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Опасные грозы и ветры обрушились на Францию

Без света остались более 37 тысяч домов. Ветер повалил десятки деревьев, потоки воды размыли дороги и мосты. Под основным ударом стихии оказался город Трес. Там из берегов вышла река Креон. Эвакуировано более 160 семей.


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