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ОПЕК анонсировал крупное снижение добычи нефти
Сегодня крупнейшие мировые производители нефти договорились об условиях сокращения добычи черного золота. Саудовская Аравия заявляет о готовности сократить ее на 4 миллиона баррелей, а Россия - на 2 миллиона.
Экстренная встреча представителей стран - участниц ОПЕК+ проходила в режиме видеосвязи. Колебания на мировом нефтяном рынке начались в марте. Тогда участники заседания ОПЕК+ не смогли придти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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