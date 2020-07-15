ОПЕК прогнозирует повышение спроса на нефть в 2021 году

Мониторинговый комитет ОПЕК+ сегодня должен провести обсуждение снижение добычи черного золота в июне, а также ситуацию на рынке. Встреча пройдет в формате видеоконференции. С августа, как сообщается, должно начаться постепенное увеличение нефтедобычи. В то же время оно не будет столь сильным, как планировалось. По оценкам специалистов, спрос на черное золото может увеличиться на рекордные 7 миллионов баррелей в сутки уже в следующем году.

