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ОПЕК+ с 2024 года сократит целевой объем добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки
Страны-участники ОПЕК+ согласовали нормативы добычи нефти на 2024 год в объеме 40,46 млн б/с. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике, озвученное по итогам министерской встречи стран-участников организации.
Было принято решение уменьшить общую добычу сырой нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 млн б/с с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года. Всего страны ОПЕК+ сократят добычу на 1,393 млн б/с.
Такие меры было решено принять для обеспечения стабильности на рынке нефти, а также для обеспечения долгосрочных ориентиров для рынка. Следующая министерская встреча ОПЕК+ состоится 26 ноября в Вене. Последняя очная встреча состоялась в октябре 2022 года.
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