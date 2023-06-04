ОПЕК+ с 2024 года сократит целевой объем добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки

Страны-участники ОПЕК+ согласовали нормативы добычи нефти на 2024 год в объеме 40,46 млн б/с. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике, озвученное по итогам министерской встречи стран-участников организации.

Было принято решение уменьшить общую добычу сырой нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 млн б/с с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года. Всего страны ОПЕК+ сократят добычу на 1,393 млн б/с.