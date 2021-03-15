ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в этом году. Ожидается, что он увеличится почти на 6 миллионов баррелей в сутки (значит до 96 миллионов). Это на 100 тысяч баррелей больше, чем прогнозировалось ранее. В ОПЕК ожидают, что экономическая активность начнет восстанавливаться к концу первой половины года, это поддержит отложенный спрос в туризме и гостиничном бизнесе. Однако пока организация понизила прогноз спроса на первые два квартала. Восстановление замедляется из-за продления карантинных ограничений в некоторых странах, а также из-за высокого уровня безработицы в США. Однако в ОПЕК отметили, что рост спроса на сырье в этом году не сможет компенсировать его дефицит в прошлом, потому что страны продолжат все же частично сохранять ограничения на передвижение.