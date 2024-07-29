Операторы связи во Франции подверглись диверсионным атакам

Диверсионным атакам по всей стране подверглись несколько французских операторов связи,

БЕЛТА со ссылкой на газету Le Parisien.

По данным издания, атаки были совершены в ночь на 29 июля. В числе пострадавших операторов оказались Free, SFR и Bouygues. Так, между часом ночи и тремя часами ночи оператор SFR сообщил об одновременных диверсиях в шести департаментах Франции: Эро, Буш-дю-Рон, Уаза, Маас, Дром и Од. По словам источника издания в полиции, были перерезаны кабели оператора. В SFR пострадали клиенты фиксированной и мобильной связи, а также иностранные операторы, использующие ту же сеть.

Free в свою очередь заявил о подобных инцидентах в департаментах Од, Эро, Марна, Маас, Буш-дю-Рон и Воклюз. Там отметили, что оказание некоторых услуг может быть нарушено, проводятся восстановительные работы. Точное количество пострадавших от диверсий пользователей не приводится.