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Операторы связи во Франции подверглись диверсионным атакам
Диверсионным атакам по всей стране подверглись несколько французских операторов связи,
БЕЛТА со ссылкой на газету Le Parisien.
По данным издания, атаки были совершены в ночь на 29 июля. В числе пострадавших операторов оказались Free, SFR и Bouygues. Так, между часом ночи и тремя часами ночи оператор SFR сообщил об одновременных диверсиях в шести департаментах Франции: Эро, Буш-дю-Рон, Уаза, Маас, Дром и Од. По словам источника издания в полиции, были перерезаны кабели оператора. В SFR пострадали клиенты фиксированной и мобильной связи, а также иностранные операторы, использующие ту же сеть.
Free в свою очередь заявил о подобных инцидентах в департаментах Од, Эро, Марна, Маас, Буш-дю-Рон и Воклюз. Там отметили, что оказание некоторых услуг может быть нарушено, проводятся восстановительные работы. Точное количество пострадавших от диверсий пользователей не приводится.
Указывается, что эти атаки произошли через несколько дней после диверсий, направленных против сетей Национальной компании железных дорог Франции (SNCF). Так, в день открытия Олимпиады в Париже, 26 июля, SNCF проинформировала о поджогах и диверсиях на линиях движения высокоскоростных поездов. Одну диверсию удалось предотвратить. Многие скоростные поезда были задержаны или отменены. Всего инцидент затронул около 800 тыс. пассажиров.
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