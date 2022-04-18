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Операция ФСБ - в Черкесске задержаны подозреваемые в подготовке теракта

В России пресечена подготовка террористического нападения. Сотрудники ФСБ задержали трех пособников запрещенной организации "Исламское государство" в Черкесске.

По адресу проживания террористов изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройств, а также средства связи, содержащие террористический контент, интернет-инструкции по изготовлению средств террора. Была обнаружена переписка с боевиками ИГИЛ о планируемом нападении на один из объектов органов власти.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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