Операция ФСБ - в Черкесске задержаны подозреваемые в подготовке теракта

По адресу проживания террористов изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройств, а также средства связи, содержащие террористический контент, интернет-инструкции по изготовлению средств террора. Была обнаружена переписка с боевиками ИГИЛ о планируемом нападении на один из объектов органов власти.