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Операция ФСБ - в Черкесске задержаны подозреваемые в подготовке теракта
В России пресечена подготовка террористического нападения. Сотрудники ФСБ задержали трех пособников запрещенной организации "Исламское государство" в Черкесске.
По адресу проживания террористов изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройств, а также средства связи, содержащие террористический контент, интернет-инструкции по изготовлению средств террора. Была обнаружена переписка с боевиками ИГИЛ о планируемом нападении на один из объектов органов власти.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
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