Операция "Ликвидация" - по какой причине рухнул вертолет на детский сад в пригороде Киева

Растворяется единство, судя по всему, и в самой Украине. 18 января вертолет с высшим руководством МВД страны - министром Денисом Монастырским и первым замом Евгением Ениным - рухнул на детский сад в Броварах (пригороде Киева). С ними же был и государственный секретарь Юрий Лубкович. Всего же в трагедии погибли 18 человек, в том числе трое детей.

Ситуация страшная, но вопросов вызывает еще больше: почему в одном воздушном судне оказались сразу три госчиновника высокого ранга? Обычно в таких случаях они как раз передвигаются отдельно, перестраховываются. Почему вертолет летел ниже уровня домов? И может ли это быть стартом очередного передела власти внутри Украины?

Горящий винтокрыл врезается в детский сад и уносит жизни не только простых людей, но и политической верхушки Украины. Впервые с начала боевых действий смерть дотянулась и до "неприкасаемых".

Так что случилось? СБУ заявляет, что пилот не справился с управлением. С этим согласны не все - МВД ведомство влиятельное и полностью на стороне Зеленского. Чего потенциальные соперники допустить не могут. Тот же Арсен Аваков (бывший главный милиционер) знает, у кого в кармане МВД, у того в кармане и Рада - папочка есть на всех.

В техническую неисправность я не верю, потому что вертолет МЧС, по сути, это борт № 1. На нем по Украине передвигался Ярмак и Зеленский, все передвижения на Донбасс Зеленского были именно на этом вертолете. Не может быть вертолет, который перевозит Президента, быть технически неисправным. Кроме этого, в пользу того, что вертолет был действительно сбит, говорят свидетельства очевидцев. Александр Скубченко, политолог, блогер

Украинская элита всполошилась - кто следующий? И вот уже как бы случайно, но коррупционный скандал вокруг Тимошенко, правда, Кирилла. Функционер офиса знает толк в делении госбюджета. А "спалился" на мелочи - присвоил себе внедорожник, который Киев получил как гуманитарную помощь.

В Украине утвердилась модель единовластия Зеленского в условиях военного положения. Абсолютно не имеет значение, какие фамилии у министров, депутатов, у любых чиновников, все решения принимаются узким кругом лиц из числа максимум до 5 человек в офисе президента Зеленского. Кирилл Молчанов, политолог, замдиректора Украинского института политики

Под ударом и Алексей Резников. Министр обороны закупал еду для солдат по ценам, порой в три раза превышающим рыночные. Особо пикантный момент - глава евросовета, которого потчевали котлеткой с гречкой в Киеве, как раз из этих "закупок".

Пока в Броварах разгребали завалы, сначала уволился с должности, с которой невозможно уволиться, работал на общественных началах, а затем вновь пришел, но уже в эфир Алексей Арестович.

Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже. С 14 числа уже перестало быть на это похоже. Как вы думаете оценку от Дуды, президента Польши, не только он сказал про решающие месяцы, что вообще неизвестно выживет ли Украина, - это просто так было сказано или он на основе какой-то информации говорил? Алексей Арестович, экс-советник главы офиса Зеленского

Казалось бы, причем здесь падение вертолета? Как гибель министра МВД, так и откровения Арестовича - начало большой политической кампании в Украине. Алексей наверняка пойдет в Раду управляемой и удобной оппозицией - стелить соломку надо прямо сейчас. Тем более что Президент занят куда более философскими вопросами.

"Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на "хромакее" (зеленый фон, на который можно накладывать картинку). Он там появляется, но я не совсем понимаю, что это именно он там есть, и не до конца понимаю, что он жив. Принимает ли он решение или это кто-то там принимает решение", - заявил Зеленский.

Увы, но время переговоров так и не пришло. Чем дальше русские солдаты продвигаются на востоке, тем больше вопросов - а чем закончится? Смотрим в историю и предполагаем: есть 38-я параллель - разделение двух Корей. А есть ФРГ и ГДР - деление Германии.

Добавим сюда прямую вражду Зеленского и главнокомандующего армией Залужного, провальный Давос и встречу НАТО в Рамштайне. Союзники говорят: "Танков нет, но вы держитесь", а простые украинцы во Львове играют в игру "Затопи русский крейсер". Что-то точно идет не так.