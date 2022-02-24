Операция по демилитаризации Украины

Да, военная операция России в Донбассе - это, прежде всего, стремление остановить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. А кровопролитию, которое длилось восемь лет, пора положить конец. Разрыв дипотношений с Москвой - предсказуемый шаг официального Киева. Но Зеленский и стратеги коллективного Запада, которые за ним стоят, это далеко не вся Украина. Министр иностранных дел России и глава МИД Китая выразили общее мнение, что причиной нынешнего кризиса стал поощряемый США и их союзниками отказ Киева от реализации минского "комплекса мер", который был одобрен Советом безопасности ООН. И даже сейчас Москву не нужно уговаривать на диалог - это американская сторона отказалась от такой возможности, Вашингтон блокирует переговорный процесс.

Сложите оружие и расходитесь по домам! Последнее московское предупреждение. Аналогичный совет прозвучал от Минска еще 22 февраля.

Сегодня президент России констатирует: страны НАТО перешли красную черту, пренебрегая безопасностью в регионе.

Информационное пространство взрывается сообщениями о взрывах в Киеве, Борисполе, Харькове, Одессе, Мариуполе. Москва информирует: Россия не наносит ни ракетных, ни авиационных, ни артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, аэродромы и авиация ВСУ. Они-то давно развернули орудия в сторону России, ни капли этого не скрывая. Белый дом, что неудивительно, отреагировал на события куда раньше киевских властей. Джо Байден достает из-под запылившегося сукна список "полномасштабных" санкций против России. Владимир Путин, Президент России

Мы неоднократно давали понять, что украинский вопрос имеет очень сложный исторический контекст.В таких вопросах практика Китая по существу отличается от практики США. Мы не предоставляем оружие другим сторонам, если видим риск конфликта. Мы никогда не предоставили бы Украине большое количество военных объектов и оборудования, как это сделали США. Хуа Чуньин, официальный представитель МИД Китая

Серию заготовленных кривых включений выдают западные СМИ.

Вот британец Мэтью Ченс в бронежителе и каске ведет прямой эфир из Киева, показывая начавшееся вторжение в обстановке ночной тишины.

А специально обученный корреспондент Associated Press демонстрирует высокое мастерство паркетной военной журналистики при полной амуниции рассказывает про боевые действия, стоя на стандартно записанном мирном фоне для новостей.

Чуть правдивее случайно получилось у корреспондента Sky News.Тот действительно в Киеве и честно признает - никаких военных действий не происходит:

"Я сейчас отойду, посмотрите сами - все как обычно, обычный городской трафик. Мы слышали несколько взрывов, но уже довольно долго все тихо. Все немного удивлены происходящим".

Украина на военном положении

Президент Зеленский лишь предварительно созвонившись с Байденом и Джонсоном, объявил военное положение в стране.



В Киеве, как положено, с утра - воздушная тревога. И встревоженные люди выстроились в очереди на автозаправках и к банкоматам. Многие покидают город, на выездах - пробки.

Воинская часть, которая находится где-то в 7 км от моего дома, полыхало просто, туда, наверно, попало 6 или 5 снарядов. И все это взрывалось на протяжении минут 10 где-то, сразу же прыгнул в машину, чтобы забрать свою семью, чтобы перевести их в безопасное место, потому что абсолютно ниоткуда из украинских СМИ не шла информация о том, что происходит. Конечно же, сразу все ринулись к банкоматам. Там были очень длинные очереди, люди в очередях паниковали, не знали, что происходит. Дмитрий Высоцкий, блогер (Украина)

По большей степени люди говорят, что Зеленский просто теряет страну. Человек, который пришел к власти, который говорил, что я закончу конфликт на Донбассе. Мы сделаем из этой страны чуть ли не конфетку, по итогу стал человеком, который наоборот теряет сейчас территории. И самое, интересное, что те люди, которые его поддерживали по информации из разных источников, сейчас массово покидают Украину.

И те люди, которые еще вчера били себя в грудь и кричали: "Наша армия самая сильная, мы дадим отпор врагу!", - сейчас как-то поутихли, хотя, конечно же, заявления продолжаются, но по факту ничего не происходит".

Европейские политики прогнозируют, что к ним прибудут от полумиллиона до 5 миллионов украинских беженцев. Неужели и распределительные центры щедрая Европа уже подготовила? Лучше бы задумалась, сколько проиграет на антироссийских санкциях.

Мы будем едины с нашими трансатлантическими партнерами и со всеми европейскими странами в отстаивании этой позиции. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

НАТО стремится к своей европейской мечте

НАТО же собирается создавать буферную зону вдоль польско-украинской границы. Великобритания уже направляет туда передовую мобильную систему ПВО Небесная Сабля.

Первое, что мы должны сделать - это принять точку зрения Путина.Принять точку зрения не только Путина, но и всей России, которой они держались все 25 лет. Необходимо принять, что она стоящая. Они не хотят американских и войск НАТО у своих границ. Мы не хотели их в Кубе, они не хотят нас у себя. Все логично. Нам нужно это признать. Прекратить притворяться, словно это не проблема. Даг Макгрегор, полковник армии США в отставке

Невзирая на здравые доводы, нынешняя американская демократия пишет историю по-своему и беспощадно вдалбливает ее в умы своего беспомощного электората.

Мы будем укреплять НАТО. Мы успокоим всех наших союзников и партнеров, расположив силы на Востоке между нашими партнерами и союзниками, чтобы убедиться, что они защищены. В то же время, мы удвоили нашу помощь самой Украине. Энтони Блинкен, госсекретарь США