3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Операция США "Иракская свобода": прошло 20 лет
Операция США "Иракская свобода" стала страшнейшей трагедией не для одного поколения иракцев. Лживость, вымышленный предлог, смерть людей, тяжелые последствия - все это тяжелым бременем легло на народ Ирака взамен амбициям и желанным для США деньгам.
20 лет "защитники демократии и свобод" - Соединенные Штаты - творили бесчинствующее преступление, а после заставили весь мир забыть о своих разрушающих действиях. Вот что происходит там, куда приходит американская демократия, и о чем не принято говорить с американских трибун власти.
20 прошло, а судьбы этих людей навеки опалены огнем войны. В Багдаде не найдется семьи, которая не утратила бы родных в горниле американской карательной операции под кощунственным названием "Иракская свобода".
Пусть услышит меня американская администрация. Вы несете ответственность за жертвы и ущерб от вашего вторжения в Ирак. Буш обещал сделать Багдад раем...
Бесчеловечные преступления США и союзников против иракского народа вписаны в историю кровавым пятном. Миллион погибших, сотни тысяч - мирные жертвы американских интересов.
Всем известен и грубо сфабрикованный повод для нападения на Ирак. Медийным обоснованием кампании послужила фальшивая "Пробирка госсекретаря Пауэлла".
Меньше чем за месяц взяли Багдад и зверски казнили президента Саддама Хусейна. А предшествовали оккупации более десятилетия изнуряющих западных санкций.
Тогдашняя постпред США при ООН Олбрайт не стеснялась откровенных комментариев. В интервью 1996 года на вопрос, действительно ли в Ираке от санкций погибло более 500 тыс. детей (больше чем в Хиросиме), со знанием дела ответила: "Я думаю, что это очень сложный выбор. Но мы считаем, что это оправданно".
Это дорого обошлось всему миру, вашингтонская авантюра переформатировала весь Ближний Восток.
Цель США - продвигать большую ближневосточную инициативу не для иракского народа, не для счастья и безопасности людей на Ближнем Востоке, а для интересов США, включая их политические, экономические, энергетические интересы в регионе. Через инициативу они хотят превратить Ирак и другие страны Ближнего Востока в государства-вассалы. Это гегемония, которая неизбежно сталкивается с сильным противодействием и сопротивлением иракского народа.
Ближним Востоком американские аппетиты не ограничиваются. Подрывали изнутри европейскую Украину, сегодня, открыто спонсируя киевский режим, ведут войну против России руками украинцев и до последнего украинца.
И даже иные американские ветераны заговорили о дипломатии. Ведь Белый дом проводит в Европе стратегию, грозящую Третьей мировой.
Это путь в никуда. А иракской войне вообще нет оправдания. На самом деле, когда иракские солдаты сидели в окопах, им было сказано сдаться. Но мы даже не дали им времени на размышление. Мы их взорвали и похоронили заживо, не позволили сдаться.
Но как бы ни взывали иракцы, китайцы и даже сами американцы к миру, вашингтонская верхушка получала и продолжает получать от войны огромные прибыли.
Демократия в США захвачена группой лиц с общими интересами и капиталом и несет миру "нестабильность и хаос". Задача разумной его части - в консолидированном противостоянии.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все