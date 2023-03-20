Операция США "Иракская свобода": прошло 20 лет

Операция США "Иракская свобода" стала страшнейшей трагедией не для одного поколения иракцев. Лживость, вымышленный предлог, смерть людей, тяжелые последствия - все это тяжелым бременем легло на народ Ирака взамен амбициям и желанным для США деньгам.

20 лет "защитники демократии и свобод" - Соединенные Штаты - творили бесчинствующее преступление, а после заставили весь мир забыть о своих разрушающих действиях. Вот что происходит там, куда приходит американская демократия, и о чем не принято говорить с американских трибун власти.

20 прошло, а судьбы этих людей навеки опалены огнем войны. В Багдаде не найдется семьи, которая не утратила бы родных в горниле американской карательной операции под кощунственным названием "Иракская свобода".

Пусть услышит меня американская администрация. Вы несете ответственность за жертвы и ущерб от вашего вторжения в Ирак. Буш обещал сделать Багдад раем... Абу Хусейн ас-Ассади, житель г. Багдада

Бесчеловечные преступления США и союзников против иракского народа вписаны в историю кровавым пятном. Миллион погибших, сотни тысяч - мирные жертвы американских интересов.

Всем известен и грубо сфабрикованный повод для нападения на Ирак. Медийным обоснованием кампании послужила фальшивая "Пробирка госсекретаря Пауэлла".





Меньше чем за месяц взяли Багдад и зверски казнили президента Саддама Хусейна. А предшествовали оккупации более десятилетия изнуряющих западных санкций.

Тогдашняя постпред США при ООН Олбрайт не стеснялась откровенных комментариев. В интервью 1996 года на вопрос, действительно ли в Ираке от санкций погибло более 500 тыс. детей (больше чем в Хиросиме), со знанием дела ответила: "Я думаю, что это очень сложный выбор. Но мы считаем, что это оправданно".

Это дорого обошлось всему миру, вашингтонская авантюра переформатировала весь Ближний Восток.

Цель США - продвигать большую ближневосточную инициативу не для иракского народа, не для счастья и безопасности людей на Ближнем Востоке, а для интересов США, включая их политические, экономические, энергетические интересы в регионе. Через инициативу они хотят превратить Ирак и другие страны Ближнего Востока в государства-вассалы. Это гегемония, которая неизбежно сталкивается с сильным противодействием и сопротивлением иракского народа. Ян Хунлинь, экс-посол Китая в Ираке





Ближним Востоком американские аппетиты не ограничиваются. Подрывали изнутри европейскую Украину, сегодня, открыто спонсируя киевский режим, ведут войну против России руками украинцев и до последнего украинца.

И даже иные американские ветераны заговорили о дипломатии. Ведь Белый дом проводит в Европе стратегию, грозящую Третьей мировой.

Это путь в никуда. А иракской войне вообще нет оправдания. На самом деле, когда иракские солдаты сидели в окопах, им было сказано сдаться. Но мы даже не дали им времени на размышление. Мы их взорвали и похоронили заживо, не позволили сдаться. Дэнни Боуман, ветеран армии США

Но как бы ни взывали иракцы, китайцы и даже сами американцы к миру, вашингтонская верхушка получала и продолжает получать от войны огромные прибыли.