Оперного певца Пласидо Доминго обвиняют в домогательствах

Восемь певиц и одна танцовщица сообщили агентству Associated Press, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время, начиная с 80-ых годов. Сам певец отрицает все обвинения. Однако история уже имеет последствия. Так, Симфонический оркестр в Филадельфии отменил участие Доминго в своем концерте.



