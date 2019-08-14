ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Оперного певца Пласидо Доминго обвиняют в домогательствах

Восемь певиц и одна танцовщица сообщили агентству Associated Press, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время, начиная с 80-ых годов. Сам певец отрицает все обвинения. Однако история уже имеет последствия. Так, Симфонический оркестр в Филадельфии отменил участие Доминго в своем концерте.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все