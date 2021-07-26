Оползень стал причиной транспортного коллапса во Франции

Трагический инцидент рядом с Парижем вызвал транспортный коллапс. В районе одного из железнодорожных вокзалов сошел оползень. Он привел к гибели дорожного рабочего. Из-за повреждения путей были остановлены поезда, следующие на вокзал Монпарнас - это крупнейший железнодорожный узел столицы. Сотни пассажирских составов и десятки тысяч людей вынуждены были много часов ждать возобновления движения. К настоящему моменту спасательно-восстановительные работы практически завершены.