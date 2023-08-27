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Оползень в Грузии накрыл средневековый монастырь

В Грузии оползень накрыл средневековый монастырь. Святыня находится в ущелье неподалеку от города Мцхета.

Есть ли под завалами люди, пока неизвестно. По словам очевидцев, гости комплекса успели отойти на безопасное расстояние, однако специалистам нужно все проверить. На месте ЧП работают экстренные службы.

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