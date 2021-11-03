Оползень в Колумбии разрушил два дома, погибли десять человек

В Колумбии оползень разрушил два жилых дома. Погибли по меньшей мере 10 человек. На месте работают спасатели. Сейчас в регионе проходит сезон дождей. Мощные осадки зачастую приводят к стихийным бедствиям. Реки выходят из берегов, затапливают улицы. А почва на склонах размокает и становится подвижной. За последнее время из-за дождей в регионе погибли 6 человек, 20 - пропали без вести.