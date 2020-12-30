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Оползень в Норвегии: эвакуированы 200 человек

В Норвегии мощный оползень привел к разрушению домов и пострадавшим. По предварительной информации, погиб один человек. Порядка 200 были эвакуированы. Несколько больниц Осло приведены в красный уровень готовности. К работе привлечены дополнительные силы врачей.

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