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Оползень в Перу унес жизни 40 человек

Затяжные дожди и наводнения на юге Перу. Известно о 40 погибших, ранения получили еще 20. Людей сносило бурными потоками грязи и воды, тела жертв находили и под обломками зданий.

Пострадал департамент Арекипа - стихия затронула ряд деревень, уничтожив более 600 домов. Повреждены и объекты инфраструктуры - мосты, оросительные каналы и дороги.

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