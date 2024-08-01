Оползни в Индии унесли жизни 277 человек, поиски продолжаются

Число погибших в результате оползней в южном индийском штате Керала увеличилось до 277. Еще более 200 человек получили ранения.

На месте продолжается поисково-спасательная операция. В ней участвуют военные, задействованы военно-воздушная техника, поисковые собаки.

Оползни спровоцировали сильные дожди. Груды земли и камней разрушили дороги и мосты, накрыли десятки домов в нескольких деревнях, под завалами могут оставаться сотни людей.