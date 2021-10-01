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Михаил Саакашвили задержан у себя на родине
Михаилу Саакашвили - беглому грузинскому политику, который нынче отсиживается на министерской должности в Украине, придется посидеть в грузинской тюрьме. Это кадры препровождения третьего президента Грузии в Руставскую тюрьму.
Саакашвили приехал в Грузию с призывами к гражданам пойти на местные выборы 2 октября и проголосовать за оппозиционную партию "Единое национальное движение". После выборов он собирался вывести своих сторонников в центр Тбилиси бойкотировать результаты голосования. Достаточный мотив для задержания, учитывая, что против экс-президента на родине и без того возбуждено несколько уголовных дел.
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