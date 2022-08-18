3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Оппозиционная партия Германии: нельзя просто взять и забрать у граждан России право на въезд в Шенгенскую зону
Немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" выступила против запрета на въезд граждан России в Шенгенскую зону и готова оказать давление на немецкое правительство, информирует РИА "Новости" со ссылкой на лидера партии Тино Хрупаллу.
По его мнению, свобода путешествий - право, которым обладает каждый человек. Он считает, что нельзя просто взять и забрать это право у граждан России. Такие решения могут привести к новому железному занавесу. "Мы не можем допустить это", - заявил Хрупалла.
Глава партии считает, что нельзя разделять Европу, и пообещал донести свою позицию немецкому канцлеру Олафу Шольцу. Он хочет призвать правительство, чтобы оно придерживалось своей позиции и не поддавалось снова давлению со стороны разжигателей войны - "Зеленых" и "Свободной демократической партии".
По словам главы партии, Шенгенский визовый кодекс не предусматривает прекращения выдачи краткосрочных виз. При этом Хрупалла признал, что правила "шенгена" дали странам - членам ЕС большую свободу действий для политически мотивированных ограничений на долгосрочные визы.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов