Оппозиционная партия Германии: нельзя просто взять и забрать у граждан России право на въезд в Шенгенскую зону

Немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" выступила против запрета на въезд граждан России в Шенгенскую зону и готова оказать давление на немецкое правительство, информирует РИА "Новости" со ссылкой на лидера партии Тино Хрупаллу.

По его мнению, свобода путешествий - право, которым обладает каждый человек. Он считает, что нельзя просто взять и забрать это право у граждан России. Такие решения могут привести к новому железному занавесу. "Мы не можем допустить это", - заявил Хрупалла.

Глава партии считает, что нельзя разделять Европу, и пообещал донести свою позицию немецкому канцлеру Олафу Шольцу. Он хочет призвать правительство, чтобы оно придерживалось своей позиции и не поддавалось снова давлению со стороны разжигателей войны - "Зеленых" и "Свободной демократической партии".