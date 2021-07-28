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Оппозиционные силы Литвы предлагают разные варианты содержания мигрантов

Оппозиционные силы Литвы предлагают самые разные варианты содержания людей. Депутат сейма Литвы Саулюс Сквернялис предложил содержать русскоязычных мигрантов отдельно. Показательно, что заявления произносятся на фоне ярой борьбы за права человека. Политик раскритиковал власти Литвы за недальновидную позицию в вопросе санкций против Беларуси.


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