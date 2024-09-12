Оппозиция в Молдове опротестует результаты выборов президента

Молдавский оппозиционный блок "Победа" опротестует итоги президентских выборов. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба оппозиционного блока, пишет БЕЛТА.

Отмечается, что действующий президент Майя Санду одержала победу над Александром Стояногло "только благодаря махинациям на европейских участках и массовым нарушениям".

"Мы убеждены, что каждый день правления Майи Санду - это узурпация власти. Она не президент, а самозванка. Санду проиграла внутри страны, и должна уйти", - говорится в сообщении.

Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом Партия социалистов Молдовы уверена, что состоявшиеся выборы нельзя назвать свободными и демократическими 04.11.2024 16:28

Оппозиционеры также указывали на неравные условия на зарубежных участках для голосования, где российская диаспора, крупнейшая по численности, могла голосовать всего на двух участках, тогда как в европейских странах работало множество участков с недостаточной явкой. Отмечается, что эту несправедливость необходимо устранить на законодательном уровне.