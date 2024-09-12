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Оппозиция в Молдове опротестует результаты выборов президента
Молдавский оппозиционный блок "Победа" опротестует итоги президентских выборов. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба оппозиционного блока, пишет БЕЛТА.
Отмечается, что действующий президент Майя Санду одержала победу над Александром Стояногло "только благодаря махинациям на европейских участках и массовым нарушениям".
"Мы убеждены, что каждый день правления Майи Санду - это узурпация власти. Она не президент, а самозванка. Санду проиграла внутри страны, и должна уйти", - говорится в сообщении.
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Оппозиционеры также указывали на неравные условия на зарубежных участках для голосования, где российская диаспора, крупнейшая по численности, могла голосовать всего на двух участках, тогда как в европейских странах работало множество участков с недостаточной явкой. Отмечается, что эту несправедливость необходимо устранить на законодательном уровне.
Второй тур выборов главы государства в Молдове прошел 3 ноября. Согласно данным ЦИК, действующий президент Майя Санду победила на выборах, набрав 55,33 % голосов. У ее оппонента - бывшего генпрокурора Александра Стояногло - 44,67 %. При этом на участках внутри страны Стояногло победил с результатом 51 %.
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