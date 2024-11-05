Оппозиция в Молдове планирует начать процедуру вотума недоверия правительству

Социалисты в Молдове инициируют процедуру вотума недоверия правительству и потребуют досрочных парламентских выборов, сообщает РИА Новости.

"Партия подготовила все необходимые документы и инициирует процесс отставки правительства. Мы также уверены, что текущий кризис не может быть разрешен без перезагрузки политической системы. В связи с этим Партия социалистов настаивает на необходимости как можно скорее провести досрочные парламентские выборы", - говорится в Telegram-канале Партии социалистов.

Подчеркивается, что только новое руководство страны, обладающее доверием граждан, сможет восстановить стабильность и обеспечить устойчивое развитие.

Социалисты объясняют необходимость отставки правительства продолжающимся кризисом в энергетической сфере и неспособностью кабинета Дорина Речана предпринять действенные меры для защиты граждан и экономики.

За последние 12 месяцев посты в правительстве Молдовы покинули министр внутренних дел Анна Ревенко, ее преемник Адриан Эфрос, министр образования Анатолий Топалэ, министр инфраструктуры Лилия Дабижа, министр окружающей среды Родика Иорданова, министр финансов Петр Ротару, министр инфраструктуры Андрей Спыну.