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Оппозиция Армении объявила о создании нацкомитета по отстранению Пашиняна от власти
Неспокойная ночь выдалась в Ереване. У здания правительства на фоне ситуации вокруг Нагорного Карабаха развернулись столкновения протестующих и полиции. Тысячи людей выкрикивали антиправительственные лозунги. Активисты забросали здание бутылками и камнями, выбив несколько окон. Начались стычки с полицией. В итоге правоохранители задержали несколько человек.
Оппозиция Армении уже объявила о создании национального комитета по отстранению Пашиняна от власти.
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