ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Оппозиция Армении объявила о создании нацкомитета по отстранению Пашиняна от власти

Неспокойная ночь выдалась в Ереване. У здания правительства на фоне ситуации вокруг Нагорного Карабаха развернулись столкновения протестующих и полиции. Тысячи людей выкрикивали антиправительственные лозунги. Активисты забросали здание бутылками и камнями, выбив несколько окон. Начались стычки с полицией. В итоге правоохранители задержали несколько человек.

Оппозиция Армении уже объявила о создании национального комитета по отстранению Пашиняна от власти.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все