Оппозиция Армении объявила о создании нацкомитета по отстранению Пашиняна от власти

Неспокойная ночь выдалась в Ереване. У здания правительства на фоне ситуации вокруг Нагорного Карабаха развернулись столкновения протестующих и полиции. Тысячи людей выкрикивали антиправительственные лозунги. Активисты забросали здание бутылками и камнями, выбив несколько окон. Начались стычки с полицией. В итоге правоохранители задержали несколько человек.