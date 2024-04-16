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Оппозиция Грузии не хочет становиться "иноагентами"
В Тбилиси до глубокой ночи продолжалась акция протеста у стен парламента, в котором рассматривают закон "Об иностранных агентах". Предполагается, что такой статус получат структуры, находящиеся целиком или по преимуществу на зарубежном содержании. В Грузии сотни, даже возможно, тысячи грантовых организаций, которые тут же мобилизовали своих активистов. На сей раз уличное противостояние не вылилось в беспорядки, хотя попытки спровоцировать столкновения имели место.
Однако в зале парламента противники закона в буквальном смысле безумствовали. Сперва лидер оппозиционной фракции сбил с ног докладчика, который стоял на трибуне, затем оппозиционный лидер устроил публичную истерику перед журналистами: спич, сопровождаемый слезами и грузинским матом, заставлял усомниться в психическом здоровье говорящего. Наконец, еще одна драка была устроена в кулуарах парламента.
Однако обсуждение закона об иноагентах не завершено: документ прошел очередной этап парламентских согласований и сегодня работа над ним продолжится. Как продолжится, очевидно, и протест активистов, мобилизованных грантовыми структурами, за драками тоже наверняка дело не станет.
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