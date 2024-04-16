Оппозиция Грузии не хочет становиться "иноагентами"

В Тбилиси до глубокой ночи продолжалась акция протеста у стен парламента, в котором рассматривают закон "Об иностранных агентах". Предполагается, что такой статус получат структуры, находящиеся целиком или по преимуществу на зарубежном содержании. В Грузии сотни, даже возможно, тысячи грантовых организаций, которые тут же мобилизовали своих активистов. На сей раз уличное противостояние не вылилось в беспорядки, хотя попытки спровоцировать столкновения имели место.

Однако в зале парламента противники закона в буквальном смысле безумствовали. Сперва лидер оппозиционной фракции сбил с ног докладчика, который стоял на трибуне, затем оппозиционный лидер устроил публичную истерику перед журналистами: спич, сопровождаемый слезами и грузинским матом, заставлял усомниться в психическом здоровье говорящего. Наконец, еще одна драка была устроена в кулуарах парламента.