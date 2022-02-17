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Оппозиция Литвы готова примириться с Китаем

Литовская оппозиция просит права на диалог с Китаем. Глава Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис обратился к премьер-министру Ингриде Шимоните с просьбой наделить его полномочиями вести переговоры с Китаем. Оппозиционер готов пойти на диалог, чтобы исправить ошибки ее министров.

Власти Литвы, по словам главы партии, не в состоянии ни анализировать, ни прогнозировать, в результате чего убытки несет литовский бизнес. Карбаускис неоднократно призывал власти Литвы наладить отношения с Пекином и указывал, что конфронтационная политика приведет к огромным убыткам.

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