Литовская оппозиция просит права на диалог с Китаем. Глава Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис обратился к премьер-министру Ингриде Шимоните с просьбой наделить его полномочиями вести переговоры с Китаем. Оппозиционер готов пойти на диалог, чтобы исправить ошибки ее министров.



Власти Литвы, по словам главы партии, не в состоянии ни анализировать, ни прогнозировать, в результате чего убытки несет литовский бизнес. Карбаускис неоднократно призывал власти Литвы наладить отношения с Пекином и указывал, что конфронтационная политика приведет к огромным убыткам.

