Оппозиция Сербии отказалась признать победу Вучича и предприняла попытку штурма ЦИКа

Победа на парламентских выборах коалиции президента Вучича, похоже, дала старт очередной цветной революции в Сербии. Вечером 18 декабря у здания Центризбиркома собралась многотысячная толпа. По мере того как поступали известия о все более убедительной победе президентской коалиции, участники митинга становились активнее. В определенный момент они предприняли попытку штурма ЦИКа.

На место событий оперативно прибыли силовики: активность радикалов удалось удержать в рамках закона. Однако оппозиция заявляет, что ее представители начинают бессрочную голодовку с требованием отмены результатов выборов. Продолжится и марафон уличных протестов. Между тем, коалиция, поддерживающая Вучича, набирает 47% голосов, у оппозиционного движения вдвое меньше - лишь 23%. При таком катастрофическом поражении противникам Вучича могут помочь только экстралегальные методы - иначе говоря, пресловутый майдан.