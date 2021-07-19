Оппозиция сорвала заседание парламента Грузии

В Грузии оппозиция сорвала заседание парламента. Инцидент произошел во время выступления главы МВД с отчетом о расследовании беспорядков во время протестов против ЛГБТ. Его речь прервали оппозиционные депутаты, устроив потасовку в зале заседаний и заняв трибуну спикера парламента.

В руках у активистов были портреты погибшего оператора телеканала, избитого 5 июля на митинге против ЛГБТ. Накануне правоохранители арестовали мужчину, который продал журналисту героин. Напомним, МВД Грузии считает, что причиной смерти оператора могла стать передозировка наркотиков. Однако оппозиция с этой версией не согласилась, как и многие представители СМИ, что стало причиной волны протестов с требованием отставки правительства Грузии.