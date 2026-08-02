76 % жителей Японии выступили за сохранение безъядерного статуса страны. Масштабный опрос показал, что граждане категорически против владения, производства и размещения ядерного оружия на своей территории.

Более 3/4 населения также отвергают его совместное использование с Вашингтоном, однако мнение людей Токио игнорирует. Правительство премьера Санаэ Такаити, пришедшее к власти девять месяцев назад, уверенно держит курс на быструю милитаризацию. Чиновники открыто обсуждают отмену ядерного табу уже до конца 2026 года и создание полноценной армии вместо сил самообороны. Подобный шаг неизбежно запустит гонку вооружений и спровоцирует опасную военную эскалацию в регионе.

Фото: РБК