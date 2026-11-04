Опрос: большинство немцев готово поддержать Ангелу Меркель в качестве лидера ФРГ

Любопытная интрига разворачивается на внутриполитических фронтах Германии. Ангела Меркель, которая категорически отказывалась баллотироваться в президенты страны, внезапно заявила, что главой государства может стать женщина.

Тотчас же появился свежий соцопрос, в котором саму Меркель в качестве будущего президента готова поддержать половина граждан.

Безусловно, глава государства в Германии исполняет лишь церемониальные функции - фактической властью обладает канцлер. Однако Мерц ставит рекорды непопулярности: его поддерживают сейчас лишь 13 % граждан. Подобного плачевного результата на первом году правления не добивался ни один руководитель правительства.

Выдвижение Меркель в президенты может стать "спецоперацией" по стабилизации политической системы: экс-канцлер состоит в партии Мерца и, таким образом, оба руководителя ФРГ представляли бы одну и ту же структуру. Чем не подпорка для бундескабинета в его шатком положении?