Опрос: Лишь 61 % жителей Латвии ощущают себя частью общества

В Латвии нарастает внутренний раскол. Все больше жителей признаются, что чувствуют себя чужими в собственной стране.

Согласно данным исследования "Радар сплоченности общества 2026", лишь 61 % населения ощущает себя частью социума. Менее чем за три года этот показатель снизился на 7 %.

При этом социологи фиксируют стремительную сегрегацию по языковому признаку. В старшей возрастной группе наличие равных возможностей признают 39 % латышей и всего 17 % русскоязычных граждан.

Еще более пугающая пропасть в оценке демократических прав. Свободу политических взглядов ощущают 53 % пожилых и те же 17 % русскоязычных.

Параллельно в стране фиксируется рост этнической напряженности - ее замечают уже 57 % населения, а усиливается она, по версии опрошенных, вследствие разочарования в политике и снижения доверия к демократическим институтам.