Опрос: почти 70 % поляков поддержали идею о депортации неработающих украинцев
Автор:Редакция news.by
С 5 августа Евросоюз ввел жесткое правило: украинским мужчинам призывного возраста отказывают в статусе защиты, если они не докажут выполнение воинского долга перед Киевом.
Фактически Брюссель начал помогать украинской мобилизации. Громче всех карт-бланш использует Варшава. Польская оппозиция уже выступила с инициативой массово депортировать неработающих украинцев. Свежие соцопросы показывают: почти 70 % поляков поддерживают эту идею. Варшава урезает пособия, требуя от приезжих работать.
С 5 августа и Чехия прекратила выдавать временную защиту мужчинам без электронного военного билета.
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