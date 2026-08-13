С 5 августа Евросоюз ввел жесткое правило: украинским мужчинам призывного возраста отказывают в статусе защиты, если они не докажут выполнение воинского долга перед Киевом.

Фактически Брюссель начал помогать украинской мобилизации. Громче всех карт-бланш использует Варшава. Польская оппозиция уже выступила с инициативой массово депортировать неработающих украинцев. Свежие соцопросы показывают: почти 70 % поляков поддерживают эту идею. Варшава урезает пособия, требуя от приезжих работать.

С 5 августа и Чехия прекратила выдавать временную защиту мужчинам без электронного военного билета.

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