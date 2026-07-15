В Германии больше трети населения ожидает начала войны в ближайшие 5 лет. Опрос показал, что немцы стремительно теряют уверенность в собственной безопасности.

На фоне растущей тревоги почти 70 % респондентов высказались за приобретение Берлином европейского ядерного оружия для обороны. При этом США больше не воспринимаются в ФРГ как надежный союзник, лишь половина опрошенных верит, что Вашингтон защитит Европу в случае реального конфликта. В связи с этим большинство немцев требует увеличить расходы на собственную армию.

В МИД России уже подчеркнули, что подобные настроения подогреваются тем, что страны НАТО ведут реальную подготовку к военному столкновению с Москвой.