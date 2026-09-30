Опрос зафиксировал тотальную усталость немцев от кризисов

Граждане Германии столкнулись с кризисом доверия и усталостью от потрясений последних 7 лет. Как пишет издание FAZ со ссылкой на новый соцопрос, пандемия, конфликт в Украине, угроза энергоснабжению и инфляция полностью подорвали уверенность немцев в будущем.

Последствия затяжного экономического спада на себе остро ощущает подавляющее большинство населения. Главными источниками тревоги стали падение уровня безопасности и рост цен на товары и энергию.

73 % немцев испуганы дороговизной в магазинах, а 62 % - общим состоянием немецкой экономики. Лишь 6 % жителей ФРГ заявили, что кризис их не коснулся.

Хронический стресс нации уже привел к падению доверия правительству и массовым социальным протестам по всей стране. Согласно опросам, 87 % немцев недовольны работой канцлера Мерца. При этом за правящий блок ХДС/ХСС готовы проголосовать лишь 19 % опрошенных, в то время как за партию "Альтернатива для Германии" - 26 %.